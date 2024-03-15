بيتكوفيش يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للخضر

كشف الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، القائمة التي اختارها الناخب الوطني بيتكوفيتش، والتي ضمت 31 لاعبا.

وشهدت قائمة الناخب الوطني، غياب عدة أسماء من ركائز الخُضر، أبرزهم القائد رياض محرز، مع تلقي أسماء جديدة الدعوة لأول مرة على غرار منصف بقرار.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيدخل في تربص تحضيري لدورة الفيفا الودية في الفترة ما بين 18 إلى 26 مارس الجاري، بمركز سيدي موسى.

ومن المقرر أن تخوض العناصر الوطنية، خلال هذا التربص مبارتين وديتين تحضيريتين، أمام بوليفيا يوم 22 مارس، ثم ضد منتخب جنوب افريقيا يوم 26 من ذات الشهر.