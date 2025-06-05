بيتكوفيش يكشف حقيقة وتفاصيل انتقال آيت نوري إلى مانشستر سيتي !

كشف مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن تفاصيل الالتحاق المرتقب للمدافع ريان آيت نوري بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال فلاديمير بيتكوفيتش عن آيت نوري، الذي لم يشركه في مباراة المنتخب الوطني أمام رواندا: “سينهي آيت نوري الإجراءات الإدارية قبل الالتحاق بفريق مانشستر سيتي، سيلحق بفريقه الجديد للإمضاء ثم يعود إلى المنتخب مباشرة”.

كما تمنى بيتكوفيش نجاح آيت نوري في تجربته مع “السيتيزن”، بجملة واحدة قائلاً: “إن شاء الله”.

وعاد بيتكوفيتش للحديث عن المواجهة الودية التي فاز بها الخُضر بثنائية دون رد: “حققنا فوزا معنويا ومفيدا كثيرا للاعبين. سيطرتنا على المنافس هو المهم، المباراة لعبت بندية وكانت صعبة نوعا ما، أمام منافس لعب بطريقة دفاعية، أشكر اللاعبين على بقائهم عازمين على تحقيق فوز جديد”.

وأضاف: “أشكر المنافس كذلك الذي لعب بطريقة جيدة وبقوة كبيرة، من جانبنا سجلنا نقاطا إيجابية سنعتمد عليها في عملنا في كأس افريقيا و تصفيات كأس افريقيا”.

وأردف: “الخصم خلق لنا صعوبات، خاصة الهجمات المرتدة التي اعتمد عليها بطريقة سريعة”.

وختم قائلاً: “هدفنا منح وقت أكبر للعب عدد كبير من اللاعبين، الأمر السيء هو إصابة عمورة، ونتمنى أن لا تكون سيئة”.