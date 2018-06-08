بيتيس يتجه للتضحية بماندي من أجل فالكاو

يفكر نادي ريال بيتيس الإسباني، في بيع عقد الدولي الجزائري عيسى ماندي، للتعاقد مع النجم الكولمبي، رداميل فالكاو، من نادي موناكو.

وحسب موقع “غول ديجيتال” الإسباني، فإن إدارة ريال بيتيس، وضعت عيسى ماندي، على رأس قائمة اللاعبين الذين سيتم عرضهم للبيع، لتمويل صفقة رداميل فالكاو.

وتأتي رغبة النادي الأندلسي، في التعاقد مع فالكاو(32 عاما)، بالنظر لخبرته، التي قد تفيد بيتيس، في منافسة الأورباليغ، الموسم المقبل.

وبالرغم من أن القيمة السوقية لفالكاو، تقدر بـ15 مليون أورو، إلا أن موناكو، سيطالب بمبلغ أكبر، للتخلي عن الكولمبي، الذي يعد نجم الفريق.

يذكر أن ماندي، يحظى باهتمام العديد من الأندية، على غرار روما، وبشكتاش، في حين يشترط ريال بيتيس، 30 مليون أورو، للتخلي عن مدافعه الجزائري.