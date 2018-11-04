“بيتيس” يتعثر و”ماندي” محل إنتقاد في مباراة مجنونة

تجنب نادي بيتيس خسارة محققة أمام ضيفه سيلتا فيغو بعد تعادله أمامه بنتيجة 3-3، لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وتقدم بيتيس بثنائية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يقلب سيلتا فيغو النتيجة بثلاثية كاملة في الشوط الثاني، لينقذ كاناليس بيتيس بهدف في الد87.

في لقاء شارك فيه الدولي الجزائري عيسى ماندي أساسيا، وقدم مردودا ضعيفا مقارنة بالمبارايات السابقة ونال أدنى علامة في المباراة بـ6.1.

يذكر ان صانع الألعاب الجزائري الآخر رياض بودبوز، أعده المدرب “سيتيان” عن التشكيلة المعنية بمباراة اليوم بسبب تراجع مستواه.