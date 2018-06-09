بيتيس يدرس عرضا مغريا لبيع عقد بودبوز

تلقى نادي ريال بيتيس الإسباني، عرضا تم وصفه بـ”المغري”، قصد بيع عقد لاعبه، الدولي الجزائري رياض بودبوز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “استاديو ديبورتيفو” الإسباني، نقلا عن “موتشو ديبورت”، أن مسؤولو بيتيس، جد مهتمين بهذا العرض، الذي لم يتم بعد الكشف عن مصدره.

ورغم تألق بودبوز، رفقة بيتيس في الجولات الأخيرة من الليغا، إلا أن العرض المقترح أسال لعاب إدارة النادي التي لا تستبعد الموافقة عليه.

يذكر أن رياض بودبوز، انضم للنادي الأندلسي، الصيف المنصرم، مقابل 7 ملايين أورو، ليشارك في 27 مباراة، سجل 3 أهداف، ومنح 3 تمريرات حاسمة.