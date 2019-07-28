“بيتيس” يريد الحفاظ على “ماندي” بسبب “فقير” !

كشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إدارة “بيتيس” لن تفرط في خدمات “عيسى ماندي” للعديد من الأسباب.

وبغض النظر عن أدائه المثالي مع فريق “الأندلس”، فإنه سيكون الرفيق المثالي لـ “نبيل فقير” الذي انضم مؤخرا لـ “ريال بيتيس”.

كما أكدت ذات المصادر، أن “ماندي” وبعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري بات مطلوبا في عدد من أندية “الليغ 1” و “البريميرليغ” وحتى “الليغا” الإسبانية.

وباتت إدارة “بيتيس” مطالبة بتحسين عقد اللاعب الجزائري ورفع راتبه السنوي في حالة أرادت الإبقاء عليه.