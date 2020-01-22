بيتيس يسعى لتحصين مدافعه الجزائري من أطماع البارصا

يتجه نادي ريال بيتيس الإسباني، لتجديد عقد مدافعه الدولي الجزائري عيسى ماندي، ورفع قيمة شرطه الجزائي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إدارة بيتيس، دخلت في مفاوضات مع وكيل أعمال عيسى ماندي، لإقناع هذا الأخير بتجديد عقده مع الفريق.

ويسعى مسؤولي بيتيس، لتمديد عقد ماندي، الذي ينتهي في 2021، إلى غاية2024، أو 2025، مع زيادة في راتبه السنوي، ورفع قيمة شرطه الجزائي ما بين 50 إلى 60 مليون أورو.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة نادي ريال بيتيس، سعيا منها لتحصين مدافعها الجزائري، بعد إبداء نادي برشلونة، إهتمامه بخدمات عيسى ماندي.