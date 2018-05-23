بيتيس يشترط 30 مليون أورو للتخلي عن ماندي

حددت إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، مبلغ 30 مليون أورو، كمقابل للتخلي عن خدمات مدافعها الدولي الجزائري، عيسى ماندي.

وجاء هذا القرار من إدارة النادي الأندلسي، بعد الإهتمام الكبير الذي أبدته إدارة نادي بيشكتاش التركي، وإصرارها على خدمات عيسى ماندي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن إدارة بيتيس، لاتعارض رحيل ماندي هذا الصيف، شرط إستفادتها من مبلغ محترم يسمح لها بضمان استقدامات نوعية.

ويضع ريال بيتيس، إسمي كل من ياري مينا، مدافع نادي برشلونة، وخيسوس فاييخو، مدافع ريال مدريد، كأبرز المرشحين لتعويض رحيل ماندي.

يذكر أن عيسى ماندي (26 عاما)، إنضم لريال بيتيس موسم 2016، ولازال مرتبطا بالنادي الأندلسي، إلى غاية 2021.