بيتيس يصرف النظر عن صفقة براهيمي

قرر نادي ريال بيتيس الإسباني، التخلي عن فكرة التعاقد مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي، خلال الميركاتو الصيفي الداخل.

وكشف موقع “استاديو ديبورتيفو”، أن مسؤولي ريال بيتيس، قررو التخلي عن صفقة براهيمي، الذي يتواجد حرا من أي ارتباط، بعد انتهاء عقده مع بورتو.

وأرجع دات المصدر سبب تخلي بيتيس، عن فكرة التعاقد مع لاعب الخضر، بسبب المطالب المالية الكبيرة لهذا الأخير.

وكشفت الصحافة الإسبانية، أن ياسين براهيمي (29 عاما)، اشترط راتبا سنويا بقيمة 3.2 مليون أورو، إضافة لمنحة توقيع بقيمة 4 مليون أورو، وهو ما رفضه مسؤولو نادي ريال بيتيس.

يذكر أن ياسين براهيمي، محل طلب العديد من الأندية الأوروبية، على غرار أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وفينر بخشة التركي.