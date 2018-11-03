بيت “النصر” ينفجر قبل موقعة العميد

إنهزم أمسية اليوم السبت فريق النصر ضد الضيف أهلي جدة بهدفين دون رد في الجولة ال8 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجعلت هاته الخسارة رئيس مجلس إدارة النصر “سعود آل سويلم” يخرج عن صمته ويُصرح:”خسارة اليوم كانت مخيبة والمستوى الفني لم يكن مُرضي تماما وسنعالجه بشكل عاجل”.

وقد تؤثر خسارة اليوم على زملاء المهاجم النيجيري أحمد موسى قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الثلاثاء في البطولة العربية للأندية.

وشد اليوم السبت العميد الرحال صوب السعودية بعد أن تعادل ضد شبيبة الساورة دون أهداف في آخر لقاء من البطولة الوطنية.