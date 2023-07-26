“بيجو “تعيّن الجزائرية “زينب غوت “مديرة جديدة لمصنعها 

كشف مجمع ستيلانتيس في بيان له عن تعيين جزائرية على رأس الشركة الفرنسية لصناعة السارات “بيجو” .

وحسب بيان ذات المجمع تم تعيين الجزائرية “زينب غوت” على رأس مصنع “بيجو” كمديرة بداية من شهر أوت 2023.

وأضاف البيان أن حسب بيان ستيلانتيس، أن “زينب غوت” ستتولى مهامها على رأس المصنع الفرنسي للسيارات كمديرة له بداية النصف الثاني من شهر أوت 2023.

كما جاء في البيان “أود أن أشكر كريستوف (المدير السابق) على مشاركته وعمله في دعم نماذج وعروض بيجو، وعلى استماعه وعلاقته بالشبكة. نحن الآن في هجوم تجاري يومي بدأ منذ بضعة أسابيع لنكون دائمًا أقرب إلى الميدان، وستكون خبرة زينب عنصرًا جديدًا للعلامة التجارية.”

وتعتبر “زينب غوت” خريجة كلية إدارة الأعمال في تولوز، حيث شغلت مع مجموعو رينو الفرنسية لمدة قاربت الـ 20 سنة بين وفرنسا والجزائر وإسبانيا والبرتغال. كما شغلت منصب مديرة الماركيتينغ.

وفي تعليق لها عقب تعيينها في المنصب الجديد “انضممت إلى ستيلانتيس وأشكر كل أولئك الذين منحوني ثقتهم … إني فخور للغاية ومتحفزة للانضمام إلى الفرق وشبكة علامة بيجو التجارية لمواجهة التحديات التي ستُعرض علينا معًا.”