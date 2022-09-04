بيداني :”لم اتلقى ولا اتصال من الإتحادية الجزائرية لرفع الأثقال”

أكّد البطل الجزائري وليد بيداني أنه لم يتلقى أي اتصال من طاقم الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال. رغم توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال بيداني في منشوره له عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الاحد :”لم اتلقى ولا اتصال من طاقم الاتحادية منذ نهاية ألعاب وهران من قبل الاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال”.

كما أضاف :”تضرب قرار رئيس الجمهورية عرض الحائط”.

وأردف بداني :”رغم التوجيهات والتوصيات التي اعطاها رئيس الجمهورية لوزير الشباب والرياضة لمرافقة الرياضيين المتفوقين”.

كما ختم باستفسار له :”يا ترى اين يكمن الخلل في الوزارة أو العصابة المتمكنة في الاتحادية الوطنية”.

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