بيدرو بريتو: “فوز المنتخب الجزائري كان مستحق والمواجهة كانت اختبار جيد”

اعترف مدرب منتخب الرأس الأخضر، بيدرو بريتو، بأحقية المنتخب الجزائري في الفوز العريض الذي حققه على منتخبه في المواجهة التحضيرية التي جمعتهم.

وصرح بريتو، خلال ندوته الصحفية، عقب هذه المباراة: “واجهنا عدة صعوبات أمام منتخب الجزائري، والمواجهة كانت اختبار جيد”.

كما أضاف: “معظم الأهداف التي تلقيناها في هذا اللقاء جاءت من أخطاء فردية للاعبي منتخبنا، والتي سنعمل على تصحيحها”.

وختم مدرب منتخب الرأس الأخضر، بيدرو بريتو: “فوز المنتخب الجزائري في هذه المباراة التحضيرية كان مستحق”.