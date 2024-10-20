بيدرو دياز: “نطمح لقيادة ايمان خليف لحصد ميدالية ذهبية أولمبية ثانية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف بيدرو دياز، مدرب البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، الأهداف المستقبلية التي يطمح لبلوغها مع ايمان خليف.
وصرّح بيدرو دياز، اليوم الأحد، في ندوة صُحفية: “أولا أنا جد سعيد بتواجدي في هذا البلد العظيم”.
كما أضاف: “أوجّه الشكر للاتحادية الجزائرية للملاكمة ومساهمتها في تحقيق هذه النجاحات. كما أشكر صديقي محمد شعوة، لاكتشافه ايمان خليف”.
وأردف: “العمل مع ايمان خليف، وكل الطاقفم، جعلني أشعر بأني في جو عائلي، وهو ما ساعدنا في تحقيق النتيجة التي وصلنا إليها”.
وتابع المدرب بيدرو دياز: “سنعمل على قيادة ايمان خليف، لتحقيق نتيجة ايجابة أخرى، وهي ميدالية ذهبية ثانية في الألعاب الأولمبية”.
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