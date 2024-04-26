عيّن بيدرو روشا، رئيسا جديدا للاتحاد الإسباني لكرة القدم بصفة رسمية، خلفا لـ لويس روبياليس، حسبما أعلن عنه اليوم الجمعة، الاتحاد الإسباني.

وكان روشا يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الإسباني في مجلس إدارة روبياليس. في الفترة من 2018 إلى 2023، قبل أن يستقيل عقب القصة الشهيرة التي ربطته بـ “جيني هيرموسو” لاعبة منتخب إسبانيا.

ونشر موقع الاتحاد الإسباني بيانا، جاء فيه: “تم إعلان بيدرو روشا اليوم رئيسا جديدا للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم. بعد حصوله على دعم أغلبية أعضاء جمعية هذه المؤسسة التي تحكم كرة القدم الإسبانية”.

وأضاف:”وقد وافقت على ذلك مفوضية الانتخابات التي اجتمعت صباح اليوم. بناء على الجدول الزمني الذي تم وضعه لهذا الإجراء”.

ومن المقرر أن يعلن روشا عن انتخابات جديدة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم 10 سبتمبر المقبل، حسبما أكدته صحيفة “آس” الإسبانية.