“بيدرو” يتفوق على “محرز” في الجولة الأولى من البريمرليغ

ووفق الحساب الرسمي لموقع “سكواكا” للإحصائيات على منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”، فإن نجم الخضر كان من أكثر اللاعبين خلقا للفرص في الجولة الأولى.

حيث خلق “محرز” أربع فرص كاملة في مواجهة ويستهام مناصفة مع بول بوغبا وداني روز وماسون مونت في حين خلق “بيدرو” نجم تشلسي 5 فرص في مواجهة اليونايتد.

وكان بطل إفريقيا رفقة الخضر قد بصم على تمريرتين حاسمتين ضد ويستهام وتحصل على ركلة جزاء.