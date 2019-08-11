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“بيدرو” يتفوق على “محرز” في الجولة الأولى من البريمرليغ

الرياضة
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“بيدرو” يتفوق على “محرز” في الجولة الأولى من البريمرليغ صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

صنع أمس السبت النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الحدث بتألقه الكبير مع فريقه “مانشستر سيتي” في مواجهة “ويستهام”.

ووفق الحساب الرسمي لموقع “سكواكا” للإحصائيات على منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”، فإن نجم الخضر كان من أكثر اللاعبين خلقا للفرص في الجولة الأولى.
حيث خلق “محرز” أربع فرص كاملة في مواجهة ويستهام مناصفة مع بول بوغبا وداني روز وماسون مونت في حين خلق “بيدرو” نجم تشلسي 5 فرص في مواجهة اليونايتد.
وكان بطل إفريقيا رفقة الخضر قد بصم على تمريرتين حاسمتين ضد ويستهام وتحصل على ركلة جزاء.
https://twitter.com/Squawka/status/1160645561399332864

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=687426

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