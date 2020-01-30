بيراف:”لا أنزل إلى مستوى هؤلاء.. الإنتخابات هي اللي تفصل”

رفض رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف الرد على وزير الشباب والرياضة السابق عبد الرؤوف سليم برناوي، الذي إتهمه بالتورط في الفساد المالي.

وردّ بيراف على تصريحات برناوي من خلال تدشينه لقاعة الجيدو بدرقانة بلدية برج الكيفان صبيحة اليوم الخميس قائلا:

” أنا أرفض الرد على هؤلاء الناس، كل واحد يملك تاريخه وسيرته الذاتية، وأنا أقول أن اللجنة الأولمبية مرتبطة بمهام أسمى، ولا يمكنني أن أنزل في المستوى لهذه الدرجة”.

وأضاف: “أنا كعضو في اللجنة الأولمبية كان لدي الحظ لترأسها في الإنتخابات، والإنتخابات هي التي تفصل في شرعية رئيس اللجنة الأولمبية”.