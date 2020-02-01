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بيراف: “أتمنى لو تنتهي عهدتي اليوم”

الرياضة
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بيراف: “أتمنى لو تنتهي عهدتي اليوم”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، تذمره من الإنتقادات الكثيرة التي طالته، مبديا أمنيته في انتهاء عهدته الأولمبية في أقرب الآجال.

وصرح مصطفى بيراف، حصريا لتلفزيون النهار: “أتمنى أن تنتهي عهدتي اليوم، من على رأس اللجنة الأولمبية بالنظر لكل هذه الإنتقادات، وأترك لهم المناصب والمكاسب”.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: “الكل يطمح في تولي رئاسة اللجنة الأولمبية، وأنا مستعد للتخلي عنه، هذا المنصب ليس فيه أي فائدة شخصية”.

وأكد مصطفى بيراف، في الأخير: “هدفي الوحيد من مواصلة مهامي هو خدمة الرياضيين، والرياضيات الجزائريات”.


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