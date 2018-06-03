بيراف: “أتمنى من زطشي أن يفكر في عنتر يحي”

وجه مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رسالة لرئيس “الفاف” خير الدين زطشي، مطالبا إياه بالتفكير في الدولي الجزائري السابق عنتر يحي.

وصرح بيراف، لتلفزيون “النهار”: “عنتر يحي، قدم الكثير للجزائر، يستحق التكريم، وأتمنى من خير الدين زطشي، أن يفكر فيه مستقبلا”.

وأضاف: “إخترنا عنتر يحي، لتكريمه بالوسام الأولمبي، نظير ما قدمه للجزائر، فهو مثال للشباب الجزائري بأخلاقه وروحه الوطنية، ومنحناه حقه”.

وجاء هذا التصريح من مصطفى بيراف، بعد تكريم اللجنة الأولمبية، للمدافع السابق للخضر، عنتر يحي، أمس السبت، بمنحه الوسام الأولمبي.