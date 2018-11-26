بيراف: “أنا مرشح الإجماع لرئاسة “أكنوا””

إعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، نفسه، مرشح الإجماع، لتولي رئاسة جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية “الأكنوا”.

وعدّد مصطفى بيراف في حوار لوكالة لأنباء الجزائرية، الأسباب التي تجعل منه مرشح الإجماع، لتولي رئاسة “الأكنوا” مفصلا.

“كنائب رئيس لـ”الأكنوا” لمدة أربع سنوات، تمكنت رفقة أعضاء اللجنة التنفيذية، من تحقيق نتائج جيدة، في تسيير وفك النزاعات وفي إدارة الهيئة”.

وأضاف: “وضعنا إصلاحات دفعت بـ”الأكنوا”، إلى واجهة الساحة الرياضية الدولية، بتنظيم بعض الأمور الأساسية، لجعل “الأكنوا” أكثر فعالية واحتراما من الغير”.

وتابع: “هذا ما سعينا للعمل عليه منذ تولينا الرئاسة بالنيابة، بعد الرحيل المبكر للعميد لاسانا بلينفو، والقرار اتخذ بصفة جماعية، لهذا أظنني مرشح الإجماع”.

وأكد بيراف: “تلقيت موافقة اللجنة الأولمبية للترشح لهذا المنصب، وطلبت الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية الذي سمح لي بدخول هذا المعترك الإنتخابي”.