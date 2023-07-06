بيراف: “الجزائر تستحق احتضان كان 2025”

أكد رئيس اللجان الأولمبية الإفريقية، مصطفى بيراف، استحقاق الجزائر، منحها شرف احتصان كأس امم إفريقيا 2025.

وصرح بيراف، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لي، الجزائر تستحق نيل شرف احتضان البطولة الإفريقية لكرة القدم”.

كما أضاف: “كما يعلم الجميع، رياضة كرة القدم مليئة بالكواليس، وأتمنى أن يتم الأخذ بعين الإعتبار القوة التي تملكها الجزائر”.

وجاءت هذه التصريحات من مصطفى بيراف، عقب مشاركته في حفل افتتاح الألعاب العربية الجارية بالجزائر.