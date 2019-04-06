بيراف: “برناوي إبن قطاع الرياضة وفخورين بتعيينه وزيرا”

عبر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق، لعبد الرؤوف سليم برناوي، الوزير الجديد للشباب والرياضة.

وصرح بيراف، لتلفزيون “النهار”: “برناوي، يعد إبن قطاع الرياضة، شارك في دورتين أولمبيتين، كما ترأس الوفد الجزائري في ألعاب طوكيو”.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: “تعيين سليم برناوي، كوزير للشباب والرياضة، يعد فخر، وشرف كبير بالنسبة لنا”.

وتابع بيراف: “أشكر الوزير السابق، محمد حطاب، على العمل، والمجهود الكبير الذي قام به، لإعادته للسلم، في الحركة الرياضية الجزائرية”.

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