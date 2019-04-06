بيراف: “برناوي إبن قطاع الرياضة وفخورين بتعيينه وزيرا”

الرياضة
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بيراف: “برناوي إبن قطاع الرياضة وفخورين بتعيينه وزيرا”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق، لعبد الرؤوف سليم برناوي، الوزير الجديد للشباب والرياضة.

وصرح بيراف، لتلفزيون “النهار”: “برناوي، يعد إبن قطاع الرياضة، شارك في دورتين أولمبيتين، كما ترأس الوفد الجزائري في ألعاب طوكيو”.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: “تعيين سليم برناوي، كوزير للشباب والرياضة، يعد فخر، وشرف كبير بالنسبة لنا”.

وتابع بيراف: “أشكر الوزير السابق، محمد حطاب، على العمل، والمجهود الكبير الذي قام به، لإعادته للسلم، في الحركة الرياضية الجزائرية”.

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