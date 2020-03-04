بيراف: “تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة الأخ والصديق يحيى قيدوم”

قدم الرئيس السابق للجنة الأولمبية مصطفى بيراف تعازيه الخالصة لعائلة وزير الشباب والرياضة السابق يحيى قيدوم الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

ونشر الرئيس السابق للجنة الأولمبية تعزية على الصفحة الرسمية للكوا على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك جاء فيها:

تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الأخ والصديق، البروفيسور يحيى قيدوم

“باسمي الخاص، أتقدّم بأخلص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الكبير راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعه، ويلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان.”

“إنا لله وإنا إليه راجعون”