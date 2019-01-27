بيراف: “جواز بيولوجي للحد من ظاهرة المنشطات”

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، عن اتخاذ اجراء جديد للحد من ظاهرت المنشطات لدى الرياضيين الجزائريين.

وصرح مصطفى بيراف، لتلفزيون “النهار”: “فيما يخص ظاهرت المنشطات لدى الرياضيين، نحن بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد الجواز البيولوجي للرياضيين”.

وأضاف: “في الأيام القليلة القادمة،سيكون هناك مخبر خاص للجواز البيوليوجي، الذي سيحد من ظاهرت تعاطي المنشطات لدى الرياضيين”.

وجاءت تصريحات بيراف عقب الحفل الذي تم تنظيمه أمس الأحد، لتكريم أحسن الرياضيين الجزائريين لسنة 2018.