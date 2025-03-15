بيراف رئيسا للجان الأولمبية الإفريقية وحماد عضوا في المكتب التنفيذي

أُعيد اليوم السبت، انتخاب رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، الجزائري مصطفى بيراف، بالتزكية لرئاسة الهيئة القارية لعهدة جديدة تستمر إلى 2028.

وجرى إعادة انتخاب بيراف، على هامش أشغال الجمعية العامة العادية الـ 22. المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال” بالعاصمة. من طرف ممثلي الدول الـ 54 الأعضاء، في “الأكنوا”.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. بيراف، على تجديد الثقة في شخصه. متمنية له التوفيق والسداد، في خدمة الرياضة.

كما أعلنت ذات اللجنة، عن انتخاب رئيسها عبد الرحمان حماد عضوا في المكتب التتفيذي، ورئيس المنطقة الاولى لجمعية اللجان الأولمبية الإفريقية.