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الرياضة

بيراف رئيسا للجان الأولمبية الإفريقية وحماد عضوا في المكتب التنفيذي

بقلم محمد لمين صحراوي
بيراف رئيسا للجان الأولمبية الإفريقية وحماد عضوا في المكتب التنفيذي
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أُعيد اليوم السبت، انتخاب رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، الجزائري مصطفى بيراف، بالتزكية لرئاسة الهيئة القارية لعهدة جديدة تستمر إلى 2028.

وجرى إعادة انتخاب بيراف، على هامش أشغال الجمعية العامة العادية الـ 22. المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال” بالعاصمة. من طرف ممثلي الدول الـ 54 الأعضاء، في “الأكنوا”.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. بيراف، على تجديد الثقة في شخصه. متمنية له التوفيق والسداد، في خدمة الرياضة.

كما أعلنت ذات اللجنة، عن انتخاب رئيسها عبد الرحمان حماد عضوا في المكتب التتفيذي، ورئيس المنطقة الاولى لجمعية اللجان الأولمبية الإفريقية.

Peut être une image de ‎1 personne et ‎texte qui dit ’‎اللجنة الأولمبية الرباضية الجزائرية Committec Sports and Olympic Algerian تهنئَة يتق e يتقدم رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائربة السيد عبد الرحمان حماد بأصدق الأماني و أطيب التهاني للسيد مصطفى بیراف لانتخابه رئیسا لإتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية متمنيا له التوفيق السداد في خدمة الرباضة #TeamElDjazayer موبيليس fdedLeabale ALGERE التميز التميزمهمتنا مهمتنا‎’‎‎

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