بيراف سيشرف على تدشين ملعب “هواري بومدين” بفلسطين

سيشرف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، على تدشين ملعب فلسطين الجديد، الذي يحمل إسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين.

وصرح مصطفى بيراف في هذا الخصوص: “يوم 22 أفريل المقبل، سأترأس وفد اللجنة الأولمبية الجزائرية المتنقل إلى فلسطين”.

وأضاف: “هذه السفرية تدخل في إطار تدشين الملعب الجديد لدولة فلسطين، والذي أختير له إسم الرئيس الجزائري الراحل “هواري بومدين””.

وستكون هذه السفرية حسب ما صرح به بيراف، بعد السفرية الأولى التي ستقود وفد لجنتة الأولمبية إلى فلسطين نهاية الشهر الجاري، تلبية لدعوة نظرائهم الفلسطينيين.