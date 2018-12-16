بيراف: “علمت قبل ثلاثة أشهر بعدم ترشح المغرب لتنظيم كان 2019”

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، أنه كان على علم، وقبل ثلاثة أشهر، بأن دولة المغرب، لن تحتضن كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح مصطفى بيراف، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كنت على علم، منذ ثلاثة أشهر، بأن الإخوان المغاربة، لن يترشحو لإحتضان “كان” 2019″.

وأضاف: “الأشقاء في المغرب رفضوا الترشح لاحتضان هذه المنافسة القرية، ولهم أسبابهم الخاصة يف ذلك، وعلينا إحترام قرارهم”.

يذكر أن المغرب، كان المرشح الأول لتعويض الكاميرون، في تنظيم نهائيات أمم إفريقيا 2019، قبل أن تتراجع في الأخير، فاسحة المجال لكل من مصر، وجنوب إفريقا.