بيراف: “علينا مراجعة الأمور بسرعة حتى يعود المنتخب الوطني إلى سابق قوته”

رفض رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، إنتقاد لاعبي المنتخب الوطني، ولكنه أكد في المقابل أنه غير راض عن ما يمر به الخضر.

وقال بيراف لدى نزوله ضيفا على قناة “النهار” اليوم الأحد: “أن لن أنتقد الرياضيين لأنني كنت رياضي سابق في المنتخب الوطني، ولكنني لست معجبا بالطريقة التي تسير بها المنتخب”.

وأضاف: “لقد حان الوقت لكي نعود ونشاهد انفسنا في المرآة حتى نرى أنفسنا جيدا وأخطائنا ونتخذ الإجراءات الصارمة وهذا من أجل عودة المنتخب إلى قوته السابقة”.

وتابع قائلا: “علينا مراجعة الأمور بسرعة، لأنه من غير معقول خسارة مباراة مثل هذه، يجب أن يعود المنتخب الوطني إلى سابق قوته”.