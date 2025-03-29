بيراف: “فوز صادي بعضوية “الكاف” مفيد للكرة الجزائرية”

ثمّن مصطفى بيراف، رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية (أكنوا)، فوز رئيس “الفاف” وليد صادي، بعضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وفي تصريحات على هامش حضوره لقاء نهائي دورة الصحافة الرياضية الجزائرية. لكرة القدم داخل القاعة، تحدث بيراف، عن عودة الجزائر إلى دواليب الهيئة القارية.

وقال الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية: “حتى في الرياضة اليوم. تملك الجزائر المكان الذي يجب أن تكون فيه، وما يزال المزيد”.

وختم بيراف: “تتويج صادي هام.. العودة تنفع كرة القدم، نملك رجلا على رأس الاتحادية والوزارة وشخصية بارزة”.