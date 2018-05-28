بيراف :”قرارات الوزير حطاب الصارمة ساعدتنا”

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى بيراف مُطولا بوزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، ودعمه لتنظيم الجزائر للطبعة القادمة من الألعاب الإفريقية.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”قرارات الوزير الجديد الصارمة والعمل الذي قام به، ساعدتنا في تجاوز بعض العراقيل التي واجهتنا”.

وواصل :”الحمد لله الأمور رجعت لمجاريها، وإن شاء الله المُنافسة ستكون فُرصة مُناسبة، لظهور المواهب الإفريقية الشابة، على أرض الجزائر”.

ولم يُفوت “بيراف” الفُرصة لمدح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا توفيره كل شيء لتمكين الجزائر من إحتضان المُنافسة القارية.