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بيراف: “لاعبو الخضر أظهروا حبهم للجزائر بتشريفنا في “الكان””

الرياضة
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بيراف: “لاعبو الخضر أظهروا حبهم للجزائر بتشريفنا في “الكان””
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف فخره بالمنتخب الوطني، نظير ما قدمه في نهائيات أمم إفريقيا 2019، الجارية بمصر.

وصرح مصطفى بيراف، لتلفزيون “النهار”: “الكل يتحدث الآن عن المنتخب الجزائري، وأنا سعيد جدا، وفخور جدا بهذا المنتخب وطاقمه التقني وأتشرف بهم”.

وأضاف: “أقول للاعبي منتخبنا الوطني، أنكم شرفتمونا، وأظهرتم مدى حبكم لبلدكم الجزائر، وأنكم تملكون القلب”.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: “إن شاء الله، سنفوز غدا بالمباراة النهائية، وأقول للاعبين أنهم شرفونا وشرفتم بلدكم الجزائر”.

وختم مصطفى بيراف: “أهنئ الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على العمل الكبير الذي قاموا به، وأتمنى أن تتواصل أفراحنا بالفوز غدا بالنهائي”.


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