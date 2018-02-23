أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية “مصطفى بيراف”، أنه لا يهتم ببقاء الهادي ولد علي كوزير للشباب والرياضة،من عدمه مبرزا أنه لا يحلم برحيله في التغيير الحكومي القادم في حال حدوثه.

ونزل رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، ضيفا على حصة “داخل الـ18” التي ستبثها قناة “النهار” أمسية اليوم الجمعة، أين تحدث عن علاقته بالوزير ولد علي موضحا:

“أنا لا اتمنى لا بقائه أو رحيله من الوزارة، لكنني أن تكون العلاقات مرتبطة بالإحترام المتبادل، وتطبيق القانون وتطبيق الميثاق الأولمبي”.

“نحن في المجال الرياضي، ولسنا في حرب، كما اننا جزائريين ويجب أن نجد الحلول لفتح الحوار”.

“عندي تجربة في الرياضة الجزائرية، وتجربة في تسيير الأمور في الحكومة، وفي بعض الأحيان تتغير الأمور والشخص الذي يذهب احسن من القادم”.