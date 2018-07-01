بيراف لـ “النهار”: سنفتح تحقيقا في قضية لاعبة كرة الطائرة تامالوت”

كشف مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، انه سيفتح تحقيقا في قضية لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطائرة صبرينة تامالوت التي غادرت مقر إقامة الخضر بتاراغونا الإسبانية.

بيراف وفي تصريح خص به تلفزيون “النهار” اليوم الأحد من تاراغونا، أكد أن هيئته ستفتح تحقيقا في القضية للنظر في حيثيات مغادرة اللاعبة مقر إقامة الوفد الجزائري.

وقال: “المعلومات التي قدموها لي أن المدرب قام بتسريح اللاعبة.. سنفتح تحقيقا في القضية ونرى في ماهي خلفيات مغادرتها”.

وأضاف: “من المفروض ان يكون تسريح اللاعبة بعلم رئيسة الوفد الجزائري حسيبة بولمرقة، لذلك فإنني سأتكلم مع بولمرقة ونرى بعدها ما علينا فعله”.