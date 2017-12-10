بيراف: “لن أتسبب في إقصاء الجزائر دوليا وهذا ما أملكه في حسابي البنكي”

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، أنه لن يكون سببا في إقصاء الجزائر دوليا وكشف عن القيمة المالية التي يملكها في حسابه البنكي.

وأوضح بيراف على هامش المنتدى الثاني للرياضيين الجزائريين في زرالدة أمس السبت: “لن أتقدم بشكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية رغم أنه من حقي ذلك”.

وأضاف:”رغم كل الضغوطات المفروضة علي، لكنني لن أفعلها لأني إبن مجاهد وعائلتي كلها مجاهدين”.

وأردف بيراف: “لن يأتي ذلك اليوم ليقولوا أن بيراف كان سببا في إقصاء الجزائر دوليا، وكل من يفكر في ذلك عليه نسيان هذا الأمر تماما”.

ورفض بيراف التعليق على قضية 65 مليارا، التي صرفتها الوزارة في تنظيم كأس العالم لكرة اليد للشباب في الجزائر.

وقال: “بدون تعليق.. وحسابي البنكي في “سي بي يا” بامكانكم الإطلاع عليه، ولايوجد فيها اكثر من 100 مليون”.

بيراف: “أتمنى أن يرجع كل واحد لعقله.. “