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بيراف: ” لن أشتكي ولد علي لـ”أويحيى” بل أشتكيه “لربي””

الرياضة
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بيراف: ” لن أشتكي ولد علي لـ”أويحيى” بل أشتكيه “لربي””
بقلم يونس رزيق

تحدث رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف عن محاولة سحب الثقة من شخصه من طرف 38 إتحادية لجأت إلى وزارة الشباب والرياضة.

وتحدث بيراف اليوم الثلاثاء في تصريح هاتفي للنهار موضحا:

“أنا لست مهتم بهذا الشيء لأنني أركز على مهامي واللجنة الأولمبية، ولدي ثقة في الجمعية العامة التي إنتخبتني بشرعية”

وأضاف:” من الناحية القانونية لا يوجد أي سحب للثقة، واللجنة الأولمبية فيها رجال شرف”

ورد بيراف على الأشخاص الذين يحاولون زعزعة إستقرار اللجنو الأولمبية الجزائرية مردفا:

“والله ما “عندها حتى معنى”، على هؤلاء الأشخاص لأن يفكروا أننا مقصيين من كل الرياضات ، الجيدو، الملاكمة، وألعاب القوى”

وبخصوص رفض وزير الشباب والرياضة مصافحته خلال سيمبوزيوم تجديد كرة القدم الجزائرية قال:

“لا أشتكي الوزير إلى الوزير الأول بل أشتكيه إلى الله”وأضاف:

“نحن في دولة القانون ومن لديه أي مشكل فهناك محاكم، ويجب أن يعرف هؤلاء الأشخاص أن التهديدات والتصرفات الغير قانونية ليست في وقتها”

وإختتم حديثه قائلا : “نحن في سنة 2017..ورانا في بلاد متقدمة وتخلصنا من الإرهاب “

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