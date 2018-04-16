كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، سبب تأخر اعتماد الرياضيين الجزائريين المشاركين في ألعاب البحر المتوسط.

وصرح مصطفى بيراف:”هناك بعض الإتحادات الجزائرية، تلقوا تعليمات بعدم منح اعتمادات رياضييهم المشاركيين في ألعاب البحر المتوسط، للجنة الأولمبية الجزائرية”.

وأضاف: “هذه التعليمات كانت خاطئة، لأن القوانين واضحة، وتلزم الإتحادات بتقديم إعتمادات الرياضيين للجنة الأولمبية”.

وفي الأخير أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف: “اليوم رجعت الأمور إلى مجاريها بين الإتحادات واللجنة الأولمبية”.