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بيراف: “لهذا السبب شهدنا تأخرا في اعتماد الرياضيين الجزائريين”

الرياضة
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بيراف: “لهذا السبب شهدنا تأخرا في اعتماد الرياضيين الجزائريين”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، سبب تأخر اعتماد الرياضيين الجزائريين المشاركين في ألعاب البحر المتوسط.

وصرح مصطفى بيراف:”هناك بعض الإتحادات الجزائرية، تلقوا تعليمات بعدم منح اعتمادات رياضييهم المشاركيين في ألعاب البحر المتوسط، للجنة الأولمبية الجزائرية”.

وأضاف: “هذه التعليمات كانت خاطئة، لأن القوانين واضحة، وتلزم الإتحادات بتقديم إعتمادات الرياضيين للجنة الأولمبية”.

وفي الأخير أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف: “اليوم رجعت الأمور إلى مجاريها بين الإتحادات واللجنة الأولمبية”.

 

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