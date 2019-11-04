بيراف: “ما أنجزناه في تيكجدة أفضل رد على من يتهمنا بالتجاوزات”

الرياضة
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بيراف: “ما أنجزناه في تيكجدة أفضل رد على من يتهمنا بالتجاوزات”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، الإنجازات التي قام بها في مركز تيكجدة، معتبرا، كرد منه، على من ادعى وجود تجاوزات في اللجنة الأولمبية.

وصرح مصطفى بيراف، حصريا لتلفزيون “النهار”: “في مركز تيكجدة، أنجزنا ملعب، ومضمار سباق معتمد من الإتحادية الدولية لألعاب القوى، على علو 1860 متر”.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية: “بالإضافة إلى ذلك، قمنا بترميم العمارة المتواجدة في نفس المنطقة، وكل هذا بغلاف مالي قدره 200 ألف دولار”.

وتابع مصطفى بيراف: “على من يتهمنا بوجود تجاوزات، أن يطلع على التفاصيل أولا، وإذا كان بإمكانه تقديم الأفضل، فاليتقدم “يورينا حنت يديه””.


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