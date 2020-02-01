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بيراف: “من يملك أي دليل ضد اللجنة الأولمبية فاليواجهني في العدالة”

الرياضة
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بيراف: “من يملك أي دليل ضد اللجنة الأولمبية فاليواجهني في العدالة”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، منتقديه، مطالبا إياهم بمواجهته في العدالة، في حال امتلاكهم أي دليل يدينه كرئيس للجنة الأولمبية.

وصرح بيراف، حصريا لتلفزيون “النهار”: “من يملك أي تهمة ضد اللجنة الأولمبية، عليه مواجهتي أمام العدالة، بصفتي رئيسا لهذه الهيئة الرياضية”.

وأضاف: “اللجنة الأولمبية الجزائرية، كهيئة رياضية معنوية، لم تستفد من أي دعم من الدولة كملعب، أو مركب أولمبي، أو غيرها من المساعدات”.

وتابع: “اللجنة الأولمبية هي من قامت بتجهيز مركب السويدانية بقاعات الجيدو، وأجهزة كمال الأجسام، من أمولها الخاصة”.

وأوردف مصطفى بيراف: “التقرير المالي والأدبي للجنة الأولمبية، نقوم دائما بإرساله، نرسله لوزارة الشباب والرياضة من باب الشفافية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766682

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