بيراف: “نحترم القرار الرشيد لرئيس الجمهورية بإنهاء مهام ولد علي”

ظهر مصطفى بيراف مُرتحا لقرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بإنهاء مهام وزير الشباب والرياضة السابق، الهادي ولد علي.

وصرح رئيس اللجنة الأولمبية لتلفزيون “النهار” :”قرار رئيس الجمهورية يجب علينا إحترامه، وهو رشيد لأنه يُتابع كل شي”.

وأضاف بخصوص وجود صراع بينه وبين المُنتهية مهامه، ولد علي :”أنا أحترمه كشخص وأتمنى التوفيق له في مهامه المُستقبلية”.

وواصل :”كان هناك سوء تفاهم في الماضي مع ولد علي، ولكني لا أحقد عليه والأهم هو مواصلة العمل لرفع رايتنا الرياضية”.

وختم :”نحن أشخاص وطنيون ونعمل من أجل الجزائر، وبإذن الله سنُنسق مع الجهات المسؤولة لكي ننجح في عملنا”.