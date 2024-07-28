بيراف: “نملك رياضيين قادرين على احراز ميداليات في أولمبياد باريس”

أبدى رئيس اللجان الأولمبية الإفريقية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، مصطفى بيراف، تفاؤله في قدرة بعض الرياضيين الجزائريين في إحراز ميداليات ضمن أولمبياد باريس 2024.

وفي تصريح لتلفزيون “النهار”، عبر بيراف في البداية عن سعادته بتجديد الثقة فيه كعضو في اللجنة الأولمبية أين قال: “أنا سعيد بتجديد الثقة في شخصي من قبل أعظاء اللجنة الأولمبية الدولية، وسأعمل كل ما بوسعي خدمة للجزائر، وإفريقيا”.

كما أضاف بخصوص المشاركة الجزائرية في أولمبياد باريس: “اللجنة الأولمبية الجزائرية تملك كل الامكانيات المادية، والبشرية، التي تسمج لرياضيينا بتشريف الجزائر”.

وأردف: “بعض الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية، يملكون كل الامكانيات اللازمة للتتويج بميداليات”.

وتابع مصطفى بيراف: “الرياضيون الجزائريون الشبان، باحتكاكهم مع أبطال عالميين، سيرفعون مستواهم، ويكتسبون خبرة للمستقبل”.