بيراف: “نُعوّل كثيرا على مخلوفي وبورعدة بطل كبير”

أكد “مصطفى بيراف”، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، أنه يعول كثيرا على “مخلوفي” و”بورعدة” لتحقيق أفضل النتائج في طوكيو 2020.

وقال “بيراف” في تصريحات لـ “رويترز”: “نتمنى أن يكون مخلوفي في قمة مستواه في طوكيو، ونحن سنكون خلفه ووفرنا له كل شروط النجاح ونعول عليه كثيرا لأنه بطل عالمي كبير ولديه إرادة كبيرة”.

وحثّ بيراف البطل “بورعدة” على تجاوز المشاكل والتركيز على مشاركته في طوكيو.

وأضاف بيراف: “بورعدة بطل كبير وعاش مشاكل من طرف البعض الذين صنعوها له حتى لا ينجح، لكنه يحظى بدعمنا، أقول له إن الجزائر لا يمثلها هؤلاء الأشخاص وإنما الجزائر عظيمة”.

وتابع “على بورعدة أن يتجاوز هذه المؤامرات، وأن ينظر للأمام لأنه بطل عالمي حقيقي”.