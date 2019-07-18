عاجل

بيراف: “هذا هو سبب خسارة بهلول لإنتخابات المكتب التنفيذي”

الرياضة
  • -
  • 0
بيراف: “هذا هو سبب خسارة بهلول لإنتخابات المكتب التنفيذي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، السبب حسب رأيه، الذي أدى لخسارة عمار بهلول، انتخابات المكتب التنفيذي لـ”لكاف”.

وصرح مصطفى بيراف، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “لايجب لوم أي شخص، يجب أن نلوم أنفسنا فقط، بعد خسارة عمار بهلول لانتخابات المكتب التنفيذي للكاف”.

وأضاف: “المشكل كان في الكولسة، أين كنا بحاجة لكل الناس في هذه الإنتخابات، وكان هناك سوء تفاهم حتى فيما بيننا، لهذا أدعو لتوحد الصفوف، لفائدة الجزائر”.

وتابع: “أنا ساعدت عمار بهلول، في هذه الإنتخابات، أين تحدثت لبعض الأشخاص الذين يملكون وزن، في كرة القدم الإفريقية، في محاولة مني لمساعدة الجزائر”.

وأردف مصطفى بيراف: “كل أعضاء المكتب التنفيذي “للكاف”، هم رؤساء اتحاديات، لذا علينا التفكير في استراتيجية أخرى، للنجاح مستقبلا في مثل هذه الإنتخابات”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com