بيراف يبعد برناوي وبولمرقة تستعد لخلافته !

أكدت اللجنة الأولمبية الجزائرية تكليف البطلة الأولمبية، حسيبة بولمرقة، بمهمة قيادة البعثة الجزائرية خلال الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو سنة 2020.

وكانت حسيبة بولمرقة نائبة لرئيس البعثة، رؤوف سليم برناوي، مما يؤكد قيامها بتنحية وزير الشباب والرياضة الحالي من منصبه في “الكوا”.

كما كشف بيان اللجنة التنفيذية للكوا عن جمعية عامة استثنائية للجنة الأولمبية في الفاتح من شهر فيفري المقبل، لمعاقبة وتعويض أعضائها الخمسة الذين أعلنوا تجميد نشاطهم في المكتب التنفيذي، والذين يعد برناوي واحدا منهم، مؤكدة موعد جمعيتها العامة العادية شهر ماي المقبل.

وأعلنت عن تكريمات لعدد من الشخصيات، من بينهم نجم ريال مدريد كريم بن زيمة بوسام الاستحقاق، فيما نفت “الكوا” في مراسلة تلقت “النهار” نسخة منها الحديث عن تبذير الأموال فيما يخص القاعات الرياضية المنفوخة التي قررت وضعها في سكيكدة وتمنراست، وقالت إنها صالحة لـ45 سنة، مهددةً باللجوء للعدالة بسبب هذه الاتهامات.