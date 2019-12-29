بيراف يتحدى مُنتقديه:”لن نتراجع عن منح بن زيمة وسام الإستحقاق”

يبدو ان رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية “مصطفى بيراف” لم يتأثر بالإنتقادات الموجهة له بعد قرار منح “كريم بن زيمة” وسام الإستحقاق.

وقال “بيراف” خلال نزوله ضيفا على برنامج “ستاد النهار” في تلفزيون النهار أمسية اليوم الأحد:”الكثير لم يفهم قرار منح كريم بن زيمة وسام الإستحقاق”.

“بن زيمة لديه جواز سفر جزائري وكان من المقرر ان يزور الجزائر قبل نهاية السنة لذلك قررنا تكريمه بوسام الإستحقاق يوم 27 ديسمبر ببجاية”.

“في الآخير قرر “بن زيمة” إلغاء زيارته للجزائر فقررنا تأجيل منحه وسام الإستحقاق ولم نتراجع عن الفكرة بشكل نهائي مثلما يُردده البعض”.