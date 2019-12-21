بيراف يرد على الوزير برناوي ويكذب تصريحاته

ردّ رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، على وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى هذا الأخير.

وصرح مصطفى بيراف، لتلفزيون “النهار”، في إتصال هاتفي: “هناك أشياء لا معنى لها، قضية بـ300 أورو، تم تضخيمها إلى 1مليون و400 ألف أورو”.

وأضاف: “من تحدث عن هذه القضية، كان الأجدر به أن يعمل “يورينا حنة يديه”، ويظهر حصيلة ما قدمه للشباب الجزائري”.

وتابع: “قلنا في عديد المناسبات، أن أبواب اللجنة المالية، وجميع اللجان التابعة للجنة الأولمبية الوطنية مفتوحة، لمن يريد التدقيق في أي أمر”.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف سليم برناوي، صرح في وقت سابق، أن اللجنة الأولمبية إشترت من أوروبا، عتاد مستعمل بقيمة مليون و400 ألف أورو، رغم توفره في الجزائر بثمن أقل.