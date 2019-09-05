بيراف يرد على برناوي

ردّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مصطفى بيراف، على التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، بخصوص اللجنة الأولمبية.

ومن خلال بيان تحوز “النهار” على نسخة منه، رد مصطفى بيراف، على جميع النقاط التي انتقدها وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي.

وأوضح بيراف، أن هيئته سعت دائما للحفاظ على التفاهم بينها وبين شركائها والسلطات العمومية، لتجنب أي تأثير سلبي على نتائج مختلف الإتحادات الممثلة للجزائر، في الألعاب ذات الطابع الأولمبي.

ونفى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ترشيح هيئته لأي رياضي جزائري، للمشاركة في الألعاب الإفريقية 2019 بالمغرب.

وبخصوص الوعود الخاصة بالمنح، أوضح بيراف، أنها من الأموال الخاصة للهيئة، والهدف منها تشجيع ممثلي الجزائر، من رياضيين، ورياضيات.