بيراف يرد على تصريحات إيلاس وبنيدة ويهدد باللجوء إلى العدالة !

ردّ رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف على التصريحات الخطيرة التي أدلى بيها المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط سليم إيلاس، والبطلة الأولمبية السابقة نورية بنيدة مراح.

وكان سليم إيلاس قد إتهم رئيس اللجنة الأولمبية بالبزنسة، والعمل على توفير مصالحه الشخصية على حساب الرياضة الجزائرية، فيما إتهمته بنيدة مراح بالتلاعب بقرارات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

ونشرت اللجنة الأولمبية اليوم الثلاثاء بيانا رسميا للرد على تصريحات الثنائي نورية بنيدة مراح، وسليم إيلاس جاء فيه ما يلي:

” عقب التصريحات الفاضحة والمشينة التي صدرت ضد اللجنة الأولمبية ورئيسها، يطلب رئيس اللجنة الأولمبية من أصحاب التصريحات تقديم أدلة على إتهاماتهم الخطيرة”.

وأضاف: ” في حال عدم ثبوث الأدلة بخصوص هذه الإتهامات، ستحتفظ اللجنة الأولمبية بحقها في أخذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة”.