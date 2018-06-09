بيراف يرد على زطشي: “رانا في الجزائر.. عندنا حرية التعبير “

رد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، على رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، الذي أكد خلال بيانه الأخير أن المكتب الفيدرالي الوحيد المخول له إتخاذ القرارات بشأن الناخب الوطني.

وقال بيراف: “تصريحاتي هي تصريحات كل الجزائريين وتحدثت بكل وضوح ونحن لسنا ضد أي شخص”.

وأضاف: “قلت يجب أن نقوم بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت، ولست ضد أي أحد وإنما مع الحقائق الموجودة ومع النتائج المحققة”.

وتابع قائلا: “قلت إنه يجب الآن أن يكون تقييم وبكل موضوعية ونتخذ الإجراءات اللازمة وتصليح الأخطاء.. الكمال لله كلنا نخطأ ولكن علينا تصحيح أنفسنا”.

وكان بيراف قد طالب في تصريح سابق عندما نزل ضيفا على تلفزيون “النهار”، باتخاذ إجراءات صارمة بخصوص المنتخب الوطني بعد هزيمة الرأس الأخضر.

وفي المقابل رد زطشي من خلال بيان نشره على موقع “الفاف” الرسمي، أنه يحترم آراء الآخرين ولكنه ومكتبه الفيدرالي الوحيدون الذين يحق لهم اتخاذ القرارات.