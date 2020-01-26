بيراف يرسّم إبعاد برناوي عن المكتب التنفيذي لـ”الكوا”

رسّمت الجمعية العامة الاستثنائية للجنة الأولمبية، تنحية الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد الرؤوف سليم برناوي، من منصب عضو المكتب التنفيذي.

وجاءت تنحية برناوي، برفقة الأعضاء الـ4 الآخرين الذين جمّدوا نشاطاتهم في وقت سابق، وغابوا عن 5 اجتماعات للمكتب التنفيذي احتجاجا على طريقة تسيير “الكوا”، حيث قامت الجمعية العامّة للجنة الأولمبية بالمصادقة على قرار تعويض أعضاء جدد مكان برناوي ورئيس اتحادية السباحة، حكيم بوغادو، ورئيس اتحادية الجمباز سفيان زاهي، برفقة رئيس اتحادية رفع الأثقال العربي عبد اللاوي، والرئيس السابق لاتحادية الملاكمة، نبيل سعدي، من المكتب الفدرالي لـ”الكوا” بمصادقة 50 عضوا حضروا الجمعية العامة في مقر اللجنة الأولمبية.

فيما غاب عن الاجتماع ممثلو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والجيدو والكاراتي والغولف والسباحة والمبارزة ورفع الأثقال والجمباز.

وتمّ، أمس السبت، خلال الجمعية العامة الطارئة انتخاب كل من عبد المجيد بوعود رئيس اتحادية التجديف والكانوي كاياك الذي تحصل على 64 صوتا، رابح بوعريفي رئيس اتحادية كرة السلة الحاصل على 61 صوتا، ومصطفى لموشي رئيس اتحادية الكرة الطائرة بـ46 صوتا، مع يزيد بن علاوة رئيس اتحادية التايكوندو بـ44 صوتا وعبد الرزاق لزرق، رئيس اتحادية الرماية الرياضية بـ39 صوتا.