بيراف يرفض عقد جمعية عامة استثنائية لـ “كوا” ويفتح أبواب الحوار مع معارضيه

رفض رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، طلب الاتحاديات الرياضية المعارضة له بعقد جمعية عامة استثنائية من أجل حل المشاكل العالقة بين الطرفين منذ مدة.

بيراف لـ”النهار”: “أبواب الحوار مع الاتحاديات مفتوحة منذ 6 أشهر ومستعدّون للعمل معا على حلّ المشاكل”

غير أنه أكد فتح الحوار مع كل الأطراف منذ 6 أشهر كاملة، وعبر عن استعداده للجلوس في طاولة واحدة وإنهاء كل الخلافات.

حيث قامت صباح أمس الاتحاديات الرياضية المعارضة لبيراف بإرسال العريضة التي كشفت عنها جريدة “النهار” سابقا، وتم جمعها قبل أيام بإيعاز من الوزارة، مرفقة بتوقيعات 38 رئيس اتحادية، من بينها حبيب لعبان رئيس اتحادية كرة اليد، بالإضافة إلى سليماني وديب وجلّ الاتحاديات، باستثناء المبارزة والريغبي والتزلج والرياضة المدرسية والمصارعة.

وهذا لمطالبة بيراف بعقد جمعية عامة استثنائية، غير أن غموض أسباب الجمعية العامة وإرسالها إلى الأمين العام عوض رئيس اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى عدم استيفاء مطالب الاتحاديات للشروط القانونية.

جعل بيراف يرفض طلب عقد جمعية عامة، ويفكر في اجتماع تشاوري وحل المشاكل مع الاتحاديات، حسبما كشفته مصادر”النهار”، التي أكدت أيضا أن مراسلة الاتحاديات مجرد غطاء لإقناع بيراف بعقد جمعية عامة تمهيدا لسحب الثقة منه خلالها، وهذا بإيعاز من وزارة الشباب والرياضة التي كانت خلف جمع التوقيعات الأسبوع الماضي.

وهو ما تفطن له بيراف، الذي رفض الحديث عن الجمعية العامة واكتفى بالرد على اتصال “النهار” أمس قائلا: “لم نغلق أبدا أبواب الحوار مع الاتحاديات الرياضية، وهي مفتوحة منذ 6 أشهر وليس الآن فقط، ونحن مستعدون للعمل على حل المشاكل، لكن ليس لدي أي تعليق عن أي جمعية عامة استثنائية”.

“الكوا” تردّ باجتماع عمل مع الاتحاديات اليوم والمعارضة تعد بندوة صحفية يوم 2 جانفي

على صعيد آخر، قامت اللجنة الأولمبية الجزائرية، أمس الثلاثاء، بإرسال دعوات إلى كل رؤساء الاتحاديات الرياضية من أجل عقد اجتماع عمل اليوم، بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية، للتنسيق والتحضير للألعاب الإفريقية للشباب وأيضا ألعاب البحر الأبيض المتوسط، صيف سنة 2018، وهو الاجتماع الذي ينتظر أن يظهر النوايا الحقيقية لـ”الكوا” ورؤساء الاتحاديات المعارضة لبيراف.

فيما يخص الرغبة في إنهاء المشاكل والعمل المشترك. على صعيد آخر، رفض رئيس اتحادية الرياضة والعمل، شوشاوي، الذي يقود صراع الاتحاديات ضد بيراف، التعليق على العريضة التي تم إرسالها إلى اللجنة الأولمبية أمس، وقال إن معارضي بيراف سيكشفون كل شيء في ندوة صحفية يوم 2 جانفي المقبل بالمركّب الأولمبي محمد بوضياف.